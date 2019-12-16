اعرف أعراض متلازمة التعب المزمن عند المراهقين وعلاجها

كتبت فاطمة خليل

متلازمة التعب المزمن (CFS) من الأمراض المعقدة وصعبة التشخيص، وهى حالة من التعب والإرهاق المزمن تؤثر على الجسم وكذلك تؤثر على الحالة النفسية، ويمكن أن تؤثر متلازمة التعب المزمن على المراهقين خاصة الفتيات، ولكنها أكثر شيوعًا عند الأشخاص في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، وفقاً لموقع Kids health.



ما هى متلازمة التعب المزمن؟ هي حالة جسدية، لكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الشخص عاطفياً. هذا يعني أن أي شخص لديه CFS قد يشعر بأعراض جسدية، مثل: هي حالة جسدية، لكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الشخص عاطفياً. هذا يعني أن أي شخص لديه CFS قد يشعر بأعراض جسدية، مثل:

-التعب الشديد (شعور بالتعب والضعف الشديد).

-الصداع.

- الدوخة.

لكن قد يلاحظ الشخص أيضًا أعراضًا عاطفية ، مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة.

أعراض متلازمة التعب المزمن

هناك قائمة طويلة من الأعراض المحتملة التي يمكن أن يصاب بها شخص يعاني من متلازمة التعب المزمن، والاكثر شيوعا تشمل ما يلي:

-التعب الشديد ، الذي قد يجعل من الصعب الخروج من السرير والقيام بأنشطة يومية طبيعية.

-مشاكل النوم ، مثل مشكلة الأرق.

-الأعراض تزداد سوءًا بعد الجهد البدني أو العقلي.

- الدوار الذي يزداد سوءًا بعد الوقوف أو الجلوس بعد الاستلقاء.

-مشاكل مع التركيز والذاكرة.

-الصداع وآلام المعدة. أسباب متلازمة التعب المزمن ظل العلماء يبحثون في أسباب متلازمة التعب المزمن لسنوات عديدة ، لكنهم ما زالوا غير متأكدين من أسبابها. ظل العلماء يبحثون في أسباب متلازمة التعب المزمن لسنوات عديدة ، لكنهم ما زالوا غير متأكدين من أسبابها.

يعتقد العديد من الأطباء أن الطريقة التي تتفاعل بها بعض الحالات في الجسم والعقل قد تتسبب في تعرض بعض الأشخاص لخطر الإصابة بها، على سبيل المثال ، إذا كان شخص ما مصابًا بفيروس وكان يعاني من ضغوط كبيرة ، فقد تؤدي هذه الحالة إلى زيادة احتمال إصابته بـ متلازمة التعب المزمن

يعتقد الخبراء أن هذه الأشياء تتفاعل بهذه الطريقة ، مما يعرض بعض الناس لخطر الإصابة بمتلازمة التعب المزمن:

-الالتهابات مثل الحصبة أو فيروس إبشتاين-بار .

-مشاكل في الجهاز المناعي أو الجهاز العصبي.

-الاختلالات الهرمونية.

- الضغط النفسى.

-ضغط الدم المنخفض.

علاج متلازمة التعب المزمن

لا يوجد علاج معروف لمتلازمة التعب المزمن. لكن الخبراء يقولون إن هذه التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد الأطفال والمراهقين الذين لديهم المرض.

-ممارسة الرياضة بانتظام كجزء من الروتين اليومي، لتمرين يمكن أن يزيد الطاقة ويجعل الشخص يشعر بالتحسن.

-إدارة الإجهاد والحد من الإجهاد.

-تأكد من عادات النوم الجيدة .

-ابحث عن طرق لتتبع الأشياء المهمة ، مثل الاحتفاظ بالقوائم وتدوين الملاحظات ، إذا كانت هناك مشاكل في التركيز أو الذاكرة.