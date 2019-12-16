ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.71% رابحا 19.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2746.84 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 245.4 مليون سهم محققة ما قيمته 164.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1203 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.95%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.23%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5%.