سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اجتماع لمجلس إدارة بوينج مع بحث خفض أو وقف إنتاج الطراز 737 ماكس

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:44 ص
اجتماع لمجلس إدارة بوينج مع بحث خفض أو وقف إنتاج الطراز 737 ماكس بوينج 737 - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر مطلع إن شركة بوينج تدرس إما خفض أو وقف إنتاج طائرات بوينج 737 ماكس المحظور طيرانها حاليا بعد أن قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية الأسبوع الماضي إنها لن توافق على عودة هذا الطراز للخدمة قبل عام 2020.

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة بدأ اجتماعا دوريا في شيكاغو يستمر يومين اعتبارا من أمس الأحد وقد تصدر الشركة إعلانا بشأن خطط الإنتاج في ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين على أقرب تقدير.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أمس الأحد أن مجلس الإدارة يدرس اقتراحا قدمته الإدارة العليا لوقف إنتاج الطراز 737 مؤقتا.

وقال المصدر المطلع على الأمر لرويترز إن وقف الإنتاج مؤقتا مرجح بشكل أكبر من خفض جديد في الإنتاج لكن من المحتمل أن تمضي بضعة أسابيع قبل أن يتسنى وقف الإنتاج.

وقالت بوينج في بيان إن الشركة "ستواصل تقييم قرارات الإنتاج بناء على توقيت وظروف العودة للخدمة التي ستعتمد على موافقات الجهات التنظيمية وربما تتفاوت وفقا للولاية القضائية".

وصدر قرار بحظر تحليق الطائرة 737 ماكس في مارس بعد حادثين لطائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا راح ضحيتهما 346 شخصا.

 


شركة بوينج

طائرات بوينج

بوينج 737

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الحرارة عن أمس بمعدل 3 درجات

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

3 سيناريوهات مجنونة تنتظر العمالقة في قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

أبرزها الذكاء الاصطناعى.. تعرف على جلسات منتدى شباب العالم اليوم

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

لهذه الأسباب احذر وضع الأجهزة الذكية فى غرفة نومك

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

كيف يلعب ليفربول مباراتين في بطولتين بقارتين خلال 24 ساعة؟

اندلاع احتجاجات فى هونج كونج قبل اجتماع بين الرئيس الصينى ورئيسة المدينة

اندلاع احتجاجات فى هونج كونج قبل اجتماع بين الرئيس الصينى ورئيسة المدينة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الصحة: 62 % من عمليات قوائم الانتظار تُجرى بمستشفيات الوزارة

الثلج علاج فعال لانتفاخات العين وحب الشباب.. اعرف الطريقة

الثلج علاج فعال لانتفاخات العين وحب الشباب.. اعرف الطريقة

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة