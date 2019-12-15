ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف فى شمال شرق الهند إلى 4 قتلى

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ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف التى وقعت بولاية آسام بشمال شرق الهند، خلال احتجاجات على تشريع يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من البلدان المجاورة، إلى 4 قتلى.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد أن 27 شخصا أصيبوا بطلقات نارية خلال المظاهرات التي اندلعت منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما فرضت السلطات الهندية حظر التجوال في عدة مناطق بولاية آسام، وقامت بنشر قوات الجيش في الشوارع لتعزيز قوات الشرطة في المناطق التي تشهد أعمال عنف.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى التحلي بالهدوء، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوقهم وهوياتهم وثقافتهم.