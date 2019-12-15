ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف فى شمال شرق الهند إلى 4 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف التى وقعت بولاية آسام بشمال شرق الهند، خلال احتجاجات على تشريع يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من البلدان المجاورة، إلى 4 قتلى.
وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد أن 27 شخصا أصيبوا بطلقات نارية خلال المظاهرات التي اندلعت منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما فرضت السلطات الهندية حظر التجوال في عدة مناطق بولاية آسام، وقامت بنشر قوات الجيش في الشوارع لتعزيز قوات الشرطة في المناطق التي تشهد أعمال عنف.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى التحلي بالهدوء، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوقهم وهوياتهم وثقافتهم.
ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف فى شمال شرق الهند إلى 4 قتلىالأحد، 15 ديسمبر 2019 02:59 م
الشرطة الهندية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف التى وقعت بولاية آسام بشمال شرق الهند، خلال احتجاجات على تشريع يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من البلدان المجاورة، إلى 4 قتلى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الخارجية الإسرائيلية تحذر رعاياها من السفر إلى مناطق شمال الهندالسبت، 14 ديسمبر 2019 10:46 ص
رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارة للهند بسبب احتجاجاتالجمعة، 13 ديسمبر 2019 01:00 م
استمرار احتجاجات الهند ضد قانون يسهل حصول الأقليات غير المسلمة على الجنسيةالخميس، 12 ديسمبر 2019 10:00 م
مصطفي بكري: معدل النمو المصرى يعد الثالث على العالم بعد الصين والهندالخميس، 12 ديسمبر 2019 09:53 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة