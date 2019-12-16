إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية : لايوجد صرف على البحر بشاطئ الشاطبى

الاسكندرية جاكلين منير

نفت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية،ما تردد من إشاعات حول وجود ماسورة صرف صحى تصب على شاطئ الشاطبى.

وأكدت الادارة المركزية للسياحة و المصايف فى بيان صادر اليوم أنه تم تشكيل لجنة من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية و الإدارة المركزية للسياحة و المصايف و الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة و إدارة الشواطئ بحى وسط، و تبين للجنة أن الماسورة المتواجدة على الشاطئ هى ماسورة تصريف مياه أمطار و التى تم إنشاؤها فى أعقاب النوة الشديدة التى تعرضت لها الإسكندرية عام 2015 وتستخدم تلك الماسورة فى حالة الطوارئ و غزارة الأمطار و التى تفوق القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى للمدينة.

وأوضح البيان أنها إستخدمت أمس فقط أثناء هطول أمطار على الاسكندرية لتصريف المياه الزائدة و تم إيقافها بعد ذلك.

يذكر أن الإسكندرية قد شهدت تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية، عقب واقعة الغرق فى 2015 ، و تم تطهير ما يقرب من 300 الف شنيشة و فتح 60 مصب بطول الكورنيش و معالجة البؤر الساخنة لتجمعات المياه، بالإضافة إلى رفع كفاءة و تطوير محطات الرفع.