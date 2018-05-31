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وإنشاء صندوق لهذا الغرض..

"السياحة و المصايف بالإسكندرية": 3 مليون جنيه تعويضات الغرقى العام الماضى

الخميس، 31 مايو 2018 03:30 ص
"السياحة و المصايف بالإسكندرية": 3 مليون جنيه تعويضات الغرقى العام الماضى حالات الغرق-ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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قال اللواء أحمد حجازى رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية ، أن الإدارة تكبدت مبلغ 3 مليون جنية العام الماضى قيمة تعويضات لأسر الغرقى ، تم تسديدها من صندوق الشواطئ، الأمر الذى دعا الى التقدم بمقترح إنشاء صندوق الغرقى لتسديد قيمة تلك التعويضات
 
و أشار اللواء أحمد حجازى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أنة تقرر فرض رسوم 1 جنيه على تذكرة دخول الشواطئ لتمويل هذا الصندوق منذ بداية الصيف الحالى ، لافتا الى أن فكرة هذا الصندوق هى الاولى من نوعها و تطرح للمرة الاولى ، و يتم حاليا تقنين أوضاع الصندوق بإستصدار الموافقات اللازمة على اللائحة التنظيمية لطريقة عمل الصندوق من مجلس الدولة ، حتى يتم العمل به بشكل قانونى
 
من جهه أخرى أكد " حجازى " على أن  الادارة تقوم بإستعدادات مكثفة للسيطرة على حالات الغرق ، خاصة فى بعض الشواطئ التى اشتهرت بذلك مشيرا الى  أن الادارة حرصت على توافر كافة وسائل الامان بالشاطئ ، و التدخل فى حالة الغرق من خلال وجود غطاسين من الساعة 6 صباحا و حتى 6 مساءا ، مع توفير "جيت سيكى" للتدخل فى الحالات الطارئة فى الشواطئ المجانية فقط لعدم إستغلال المستأجر لها فى أعمال أخرى غير إنقاذ الغرقى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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