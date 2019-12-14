سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المرج

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:58 م
إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المرج أقراص مخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة المرج عاطلين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين والأقراص المخدرة.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على المتهمين أثناء ترويجهما الأقراص المخدرة، على عملائهما بمنطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بقيام كلا من " على.م " 25 سنة عاطل، و " كريم.أ " 28 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ترويج والاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما أثناء قيامهما بترويج الأقراص المخدرة على أثنين من عملائهما، حيث عثر بحوزتهما على " 500 قرص ترامادول، و250 جرام من مخدر الهيروين".

وتم تحرير المحضر اللزم بالواقعة، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما.

 


إحالة عاطلين

اتجار المخدرات

اقراص مخدرة

المحاكمة الجنائية

قسم المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة