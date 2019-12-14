إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المرج

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة المرج عاطلين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين والأقراص المخدرة.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على المتهمين أثناء ترويجهما الأقراص المخدرة، على عملائهما بمنطقة المرج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بقيام كلا من " على.م " 25 سنة عاطل، و " كريم.أ " 28 سنة عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ترويج والاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما أثناء قيامهما بترويج الأقراص المخدرة على أثنين من عملائهما، حيث عثر بحوزتهما على " 500 قرص ترامادول، و250 جرام من مخدر الهيروين".

وتم تحرير المحضر اللزم بالواقعة، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما.