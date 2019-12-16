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أمن قنا: إصابة 4 أشخاص فى انفجار طلقة من مخلفات الحرب أثناء التدفئة بها

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:10 م
أمن قنا: إصابة 4 أشخاص فى انفجار طلقة من مخلفات الحرب أثناء التدفئة بها اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا
قنا – فريق المحافظات

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الاثنين، فى انفجار جسم غريب، بقرية السعادوة بجزيرة الدوم، التابعة لمركز أبوتشت، شمالى قنا ، خلال إشعال الضحايا لبعض الأخشاب بهدف التدفئة من برودة الطقس.

 

وكشفت تحريات اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية قيام أحد الاشخاص بالعثور على طلقة من مخلفات الحرب وقام بالضغط عليها بقطعة خشبية مما أدى لانفجارها واصابته و4 آخرين بإصابات متفرقة وانتقلت قوة من الدفاع المدنى والحريق وتبين أن الجسم من مخلفات الحرب وتم نقل المصابين لمستشفى أبوتشت لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة

 

وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بإصابة 4 أشخاص، فى انفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبوتشت، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتداب خبراء المفرقعات لمعرفة أسباب الانفجار.

 

انتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، لكشف ملابسات الواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.


انفجار

محافظة قنا

اخبار الحوادث

مديرية امن قنا

مركز ابوتشت

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