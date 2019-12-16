إصابة 4 أشخاص فى انفجار جسم غريب أثناء إشعال أخشاب للتدفئة بقنا

قنا – فريق المحافظات

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، في انفجار جسم غريب، بقرية السعادوة بجزيرة الدوم، التابعة لمركز أبوتشت، شمالي قنا، خلال إشعال الضحايا لبعض الأخشاب بهدف التدفئة من برودة الطقس.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة 4 أشخاص، في انفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبوتشت، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتداب خبراء المفرقعات لمعرفة أسباب الانفجار.

انتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، لكشف ملابسات الواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.