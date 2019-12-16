أمطار الخير.. الإمارات تشهد تساقط الأمطار فى مناطق متفرقة.. فيديوهات

كتبت ريهام عبد الله

تشهد مناطق متفرقة فى دولة الإمارات، حالة من عدم الاستقرار فى الطقس، وشهدت مناطق عديدة تساقط فى الأمطار الرعدية، ونشر عدد من رواد تويتر، فيديوهات ترصد تساقط الأمطار فى مناطق عديدة فى الإمارات، وبصورة خاصة فى رأس الخيمة.

الإمارات: هطول امطار الخير على جبل مبرح وجريان الشعاب جنوب رأس الخيمة #مركز_العاصفة #منخفض_الشرتا

16 ديسمبر 2019 pic.twitter.com/7ZG80YMEU1 — مركز العاصفة (@Storm_centre) December 16, 2019

امطار الخير على طريق دبا -مسافي ظهر هذا اليوم بعدسة جاسم الحمادي #عاصفة_الامارات pic.twitter.com/3NvKTeFHDY — خدمة عاصفة الإمارات (@storm_team) December 16, 2019

وغرد مدون عبر تويتر، ونشر فيديو لأمطار متفرقة شمال مسافي بالمنطقة الشرقية، وقال آخر بوجود أمطار فى منطقة الغيل برأس الخيمة.

متداول أمطار الخير على منطقة الغيل -رأس الخيمة #عاصفة_الامارات pic.twitter.com/lgb7CFdJSw — خدمة عاصفة الإمارات (@storm_team) December 16, 2019

وكان المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، قد توقع أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة.

أمطار الخير على منطقة الغيل -رأس الخيمة بعدسة هزاع المزروعي #عاصفة_الامارات pic.twitter.com/e5sqMKfLxp — خدمة عاصفة الإمارات (@storm_team) December 16, 2019