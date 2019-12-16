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طقس الخليج.. استمرار انخفاض الحرارة فى السعودية والإمارات والبحرين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. استمرار انخفاض الحرارة فى السعودية والإمارات والبحرين طقس الخليج
كتب محمود رضا الزاملى

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس غير مستقر لتشهد الإمارات والسعودية والبحرين تساقط للأمطار الرعدية مع عدم وجود استقرار فى الأحوال الجوية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وإليكم التفاصيل..
 

السعودية
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقيه بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 – 35 كم/س تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر.

الخليج العربي: متوسط – مضطرب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثانى عند الساعة 05:16 الجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثانى عند الساعة 22:14 بحر عمان: متوسط – مضطرب.


 

 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم  سيكون غير مستقر مع تساقط امطار قد تكون رعدية أحياناً، الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا، مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر، وقد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

درجة الحرارة العظمى 24م الصغرى 19م، الرطوبة النسبية العظمى 90% الصغرى 45 %.

شروق الشمس فى الساعة 06:17 صباحا وغروبها فى الساعة 04:48 مساءا.

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طقس الخليج

انخفاض الحرارة

السعودية

الإمارات

البحرين

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