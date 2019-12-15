11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

شرم الشيخ- محمد الجالى

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم ، اليوم الأحد، حيث يشهد 11 جلسة بمختلف القاعات بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس السبت، النسخة الثالثة من المنتدى، وشهد الحفل الافتتاحى إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر" التى تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضى 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019.

وتتضمن جلسات اليوم:

1- التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين

2- أثر التغيرات المناخية على الإنسانية.

3-التميز المؤسسى الحكومى والتحول الرقمى.

4- كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟

5- التعليم الفنى والتدريب المهنى: تطوير بيئة ريادة الأعمال.

6- سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط فى مواجهة التحديات المشتركة.

7- الأمن الغذائى فى إفريقيا.

8- تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة.

9-Block Chain: تحولات كبرى فى العالم الرقمى.

10- كما تنطلق جلسة خاصة بـ WYF LABS.

11- نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط.

وألقى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة كلمة عبر الفيديو، كما تحدث فى حفل الافتتاح مباشرة كل من لي يونج، المدير العام لمنظمة “اليونيدو UNIDO" التابعة للأمم المتحدة، وجيسيكا كوكس، أول كابتن طيار من ذوي الإعاقة في العالم، ومايكل شيكواينني، طفل مسلح سابقًا وحاليًا متحدث ملهم للقدرة عن خلق التغيير، وحليمة عدن أول عارضة أزياء عالمية محجبة، والطفل زين يوسف، محارب مرض السرطان.