يسرائيل هيوم: ليفنى تدرس العودة للحياة السياسية وخوض انتخابات الكنيست

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى تدرس العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية من جديد من خلال الانضمام لتحالف حزب "أزرق- أبيض" الذى يتزعمه بانى جانتس.

وقالت الصحيفة أن "ليفني" تدرس خوض غمار الانتخابات المقبلة التى حدد لها موعد الثانى من مارس المقبل على قائمة حزب" أزرق- أبيض"، مشيرة إلى أنها قررت العودة إلى الحياة السياسية بمحض إرادتها .

وأكدت الصحيفة أن هناك اتصالات بينها وبين قيادات الحزب للاستفادة من خبرتها السياسية والحزبية التى استمرت لعشرات السنين .

وكان الكنيست الإسرائيلي قد حل نفسه يوم الأربعاء الماضى، ودعا إلى انتخابات تجرى فى شهر مارس المقبل عقب فشل كل من تحالف "أزرق- أبيض" وحزب الليكود فى تشكيل حكومة جديدة .