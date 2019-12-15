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عبر "أزرق- أبيض"..

يسرائيل هيوم: ليفنى تدرس العودة للحياة السياسية وخوض انتخابات الكنيست

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:04 م
يسرائيل هيوم: ليفنى تدرس العودة للحياة السياسية وخوض انتخابات الكنيست تسيبى ليفنى
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى تدرس العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية من جديد من خلال الانضمام لتحالف حزب "أزرق- أبيض" الذى يتزعمه بانى جانتس.

وقالت الصحيفة أن "ليفني" تدرس خوض غمار الانتخابات المقبلة التى حدد لها موعد الثانى من مارس المقبل على قائمة حزب" أزرق- أبيض"، مشيرة إلى أنها قررت العودة إلى الحياة السياسية  بمحض إرادتها .

وأكدت الصحيفة أن هناك اتصالات بينها وبين قيادات الحزب للاستفادة من خبرتها السياسية والحزبية التى استمرت لعشرات السنين .

وكان الكنيست الإسرائيلي قد حل نفسه يوم الأربعاء الماضى، ودعا إلى انتخابات تجرى فى شهر مارس المقبل عقب فشل كل من تحالف "أزرق- أبيض" وحزب الليكود فى تشكيل حكومة جديدة .

 

 

 

 


اسرائيل

تسيبى ليفنى

تل أبيب

الكنيست

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