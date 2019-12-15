وفد من الجامعة العربية يتوجه للسعودية بعد غد لتحضير للقمه العربية الافريقية الخامسة

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يتوجه وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بعد غد الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة تستغرق يومين وذلك للتحضير لأعمال الدورة الخامسة للقمة العربية - الافريقية المقرر عقدها بالرياض.

ومن المقرر ان يشارك الوفد مع وفد من الاتحاد الأفريقي في اجتماعات تحضيرية تنسيقية بشأن الإعداد والتحضير للقمة وكل ما يتعلق بها مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية ( الدولة المضيفة ).

وتتركز التحضيرات حول كل ما يتعلق بعقد القمة ومشروع الوثائق التى ستعرض على القادة العرب والأفارقة بشأن القضايا العربية الأفريقية وقضايا التعاون ومشاريع الشراكة الاستراتيجية.

كانت الدورة الرابعة للقمة العربية الأفريقية قد عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية عام 2016.