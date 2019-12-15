وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

كتب محمد عبد العظيم

أعرب إلياس بو صعب وزير الدفاع اللبنانى عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد دعوة لبنان للمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم، متابعا: "الشكر الأكبر يا سيادة الرئيس ليس على الضيافة والاستقبال، ولكن بسبب اهتمامك الحقيقى والصادق لمستقبل الشباب.. كلنا بنعرف أن مستقبل وطننا العربى للشباب.. شكرا لك".

وأضاف وزير الدفاع اللبنانى، خلال كلمته فى جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التعاون بين دول البحر المتوسط ضرورى فى كافة المجالات بما يصب فى مصلحة الشباب لأنهم هم مستقبل هذه المنطقة وكل الدول.