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وزير الرى يوجه باستمرار حصر التعديات على المجارى المائية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:14 م
وزير الرى يوجه باستمرار حصر التعديات على المجارى المائية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه وجه بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجارى المائية والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإزالتها وذلك لرفع كفاءتها.

وأوضح تقريرا بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية أنه تم إزالة 775 حالة تعدٍ على المجارى المائية منذ بداية ديسمبر حتى الآن، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 154 إزالة، كما قام الرى بتنفيذ 250 على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 371 إزالة على منافع الصرف.

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنه منذ انطلاق شهر ديسمبر تم تنفيذ عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات النيلية فى ظل الموجة الرابعة عشر للإزالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات وأسفرت عن تنفيذ 154 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل خلال ديسمبر الحالى شملت ليصبح إجمالى ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 حوالى 50 ألف و216 حالة تعدى على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين مبانى سكنية ومخالفات ردم بالمجرى ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الاقفاص السمكية.

كما أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال شهر ديسمبر الجارى وأسفرت عن تنفيذ (250) إزالة ليصل إجمالى الإزالات بقطاع الرى (136314) إزالة.

 وفى سياق متصل أضاف المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت بأن الهيئة قامت خلال ديسمبر الجارى بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت 371 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بـ 73683.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.. وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

 


الرى

النيل

الترع

المصارف

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