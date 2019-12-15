وزير الرى: إعلان الطوارئ فى كافة محطات رفع المياه استعدادا للأمطار والسيول



قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع الأمطار السيول المتوقعة على محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية أن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الأحد، وغدا الإثنين، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد يوم الأحد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 و4 درجه على شمال البلاد ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد ليلًا، ومتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، اعتبارًا من يوم غدا الإثنين.