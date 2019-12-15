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وزير الدفاع اللبنانى: مخيمات النازحين خرج منها إرهابيين..ويجب التعاون لدحرهم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:08 م
وزير الدفاع اللبنانى: مخيمات النازحين خرج منها إرهابيين..ويجب التعاون لدحرهم وزير الدفاع اللبنانى
كتب سمير حسنى

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قال إلياس بوصعب، وزير الدفاع اللبناني، إنه ناقش مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى قضايا الإرهاب والأمن، مشددا على ضرورة حماية البلد من الداخل حتى تتمكن من حماية المجتمع والنازحين.

 

وأضاف وزير الدفاع اللبنانى خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية، ولكنه حالة يجب التعامل معها، مضيفا: "للأسف مخيمات النازحين يوجد بها بؤر أمنية عشناها فى لبنان كان فيه مخيمات داخلها نازحين خرج منها إرهابيين ولو عددهم 2 % من النازحين ولكن كانوا كافيين على إطلاق النار على ضباط الجيش اللبنانى وقتلهم فأسأوا للمخيمات وأمن النازحين، ومنهم من يعمل فى تجارة البشر، داعيا لتعاون دول البحر المتوسط ودول العالم لدحر هذه الظاهرة".


لبنان

مخيمات النازحين

الارهاب

منتدى الشباب

الياس بوصعب

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