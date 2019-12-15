وزير الدفاع اللبنانى بمنتدى الشباب: نتحمل أزمة اقتصادية بسبب 2 مليون نازح

كتب محمد عبد العظيم

أكد إلياس بو صعب وزير الدفاع اللبنانى، أن الهجرة والنزوح أزمة كبيرة تعانى منها المنطقة العربية، وفى لبنان بلد بها 4 ملايين نسمة عاش أزمتين من النزوح والهجرة، متابعا: حيث يوجد 500 ألف فلسطينى وبعد 50 سنة مازال وضعهم غير نهائى وغير إنسانى والمجتمع الدولى لم يتحمل مسئوليته لحل هذه الأزمة.

وتابع وزير الدفاع اللبنانى خلال كلمته فى جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "زاد عليها بعد ما كان يسمى "الربيع العربى" وأنا متفق ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أحداث 2011، وبالتالى بلدنا بها 2 مليون نازح بجانب 4 ملايين مواطن من أبناء الدولة.

وقال إلياس بو صعب: "استقبلنا هذا العدد فى البيوت والمدارس والمستشفيات.. ومازلنا نتحمل هذا العب المالى والأمنى الاقتصادى على لبنان، والمجتمع الدولى وعد ساعدت النازحين لكن البلد المضيف بقى وحيدا يتحمل الأزمة، ونعيش أزمة اقتصادية كبيرة سببها تراكمات أخطاء كبيرة عبر الـ 40 سنة الماضية فى السياسات الاقتصادية، وفجر هذا الموضوع العب الكبير بسبب النازحين بجانب مشاكل الإرهاب وغيرها.