سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع اللبنانى بمنتدى الشباب: نتحمل أزمة اقتصادية بسبب 2 مليون نازح

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:11 م
وزير الدفاع اللبنانى بمنتدى الشباب: نتحمل أزمة اقتصادية بسبب 2 مليون نازح إلياس بو صعب وزير الدفاع اللبنان
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد إلياس بو صعب وزير الدفاع اللبنانى، أن الهجرة والنزوح أزمة كبيرة تعانى منها المنطقة العربية، وفى لبنان بلد بها 4 ملايين نسمة عاش أزمتين من النزوح والهجرة، متابعا: حيث يوجد 500 ألف فلسطينى وبعد 50 سنة مازال وضعهم غير نهائى وغير إنسانى والمجتمع الدولى لم يتحمل مسئوليته لحل هذه الأزمة.

 

وتابع وزير الدفاع اللبنانى خلال كلمته فى جلسة "سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "زاد عليها بعد ما كان يسمى "الربيع العربى" وأنا متفق ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أحداث 2011، وبالتالى بلدنا بها 2 مليون نازح بجانب 4 ملايين مواطن من أبناء الدولة.

 

وقال إلياس بو صعب: "استقبلنا هذا العدد فى البيوت والمدارس والمستشفيات.. ومازلنا نتحمل هذا العب المالى والأمنى الاقتصادى على لبنان، والمجتمع الدولى وعد ساعدت النازحين لكن البلد المضيف بقى وحيدا يتحمل الأزمة، ونعيش أزمة اقتصادية كبيرة سببها تراكمات أخطاء كبيرة عبر الـ 40 سنة الماضية فى السياسات الاقتصادية، وفجر هذا الموضوع العب الكبير بسبب النازحين بجانب مشاكل الإرهاب وغيرها.

 


وزير دفاع لبنان

لبنان

منتدى شباب العالم

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الاتصالات بمنتدى شباب العالم: ربط 33 ألف مبنى حكومى بتكلفة 5.5 مليار جنيه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:48 م

جلسة الأمن الغذائى بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة تبرز التحديات العالمية.. مسؤول أممى: 250 مليون شخصا حول العالم على وشك المجاعة ..وزيرة رواندية: أشكر الرئيس السيسى لدعم مشاركة الشباب فى إدارة الدولة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:34 م

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:32 م

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:28 م

اهتمام عربى وإفريقى ودولى بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. الهيئة العامة للاستعلامات: الغرب ركز على دعوة الرئيس لنبذ التمييز على أساس الدين و اللون.. وروسيا اليوم: سيناء منصة محبة وسلام فى مواجهة التطرف والإرهاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجد حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجد حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة