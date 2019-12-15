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وحدة خدمة المستثمرين بالتنمية الصناعية تتلقى مشكلات التسجيل على الخريطة الأليكترونية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:58 م
وحدة خدمة المستثمرين بالتنمية الصناعية تتلقى مشكلات التسجيل على الخريطة الأليكترونية التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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أكد مصدر في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وحدة مساعدة المستثمرين التى تم إنشاؤها مؤخرا في هيئة التنمية الصناعية تتلقى شكاوي المصنعين الراغبين في التسجيل على الخريطة الأليكترونية لحجز الأراضى الصناعية.
 
وأضاف المصدر في تصريح لـ"اليوم السابع" تم إنشاء وحدة خدمة المستثمرين بهدف خدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية للحصور على الأراضى، مشيرا إلى تخصيص 40 موظفا لخدمة العملاء من المستثمرين فى الهيئة".
 
وتابع المصدر، أن الخريطة الاليكترونيه للأراضي تساهم في اختصار مدة التخصيص، خاصة أنه يتم استقبال الطلبات واستيفاء الاوراق المطلوبة للتخصيص، ويتم الرد على المستثمرين في مدة لا تزيد عن 90 يوما، وذلك بعد دراسة كافة الطلبات المقدمة.
 
يشار إلي أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة الصناعية تشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة بمساحة 5.2 مليون متر تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2.
 
وتتيح الخريطة للمستثمر سحب كراسة الشروط أونلاين، ومحددة بمواقيت لتقديم الطلبات أما في المراحل اللاحقة ستتاح على مدار العام أمام المستثمرين.

التنمية الصناعية

الصناعة المصرية

خريطة للأراضي الصناعية

تخصيص الأراضي

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