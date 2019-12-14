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مدير الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: أقدر حكمة مصر ورؤيتها فى إقامة المنتدى

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:54 م
مدير الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: أقدر حكمة مصر ورؤيتها فى إقامة المنتدى لى يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
كتب أيمن رمضان

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رحب  لى يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة المشاركين فى منتدى شباب العالم فى نسحته الثالثة، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، وقال فى كلمته:"من عظيم السرور والشرف أن أكون فى منتدى شباب العالم.. وأقدر حكمة مصر لامتلاكها الرؤية لدعم مثل هذا الحدث العالمى  واتقدم بالشكر لكافة القائمين".

وأضاف "لى يونج"، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، أن نصف سكان العالم تحت سن الـ30 والسواد الأعظم منهم يعيشون فى بلدان نامية وتبنى قضاياهم أمر حتمى، ورؤية الأمم المتحدة 20/30  تتمثل فى  تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة فى كافة البلدان، وتابع:"نتلطع إلى تنمية مستدامة وشاملة من خلال تفعيل العمود الرابع بشأون التنمية  بحيث يتحقق ويتجسد فى الواقع".

وتابع: "منتدى الشباب 2019 يتضافر مع محاور السلام للأمم المتحدة، وهذا أمر حتمى من أجل ضمان رخاء عام فى كافة المجتمعات، موضحا:"سوف ننمى حياة الشباب ونزيد من قدراتهم الإنتاجية من أجل بناء وعى بقدرات تكنولوجيا العصر وتحقيق تنمية مستدامة، يتضافر مع محاور السلام والأمن للأمم المتحدة لإرساء الرخاء فى العالم".

 

 

 

 


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منتدى الشباب

مؤتمر الشباب

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