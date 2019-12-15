نيويورك تايمز تعلن دعمها لعزل ترامب.. وتؤكد: لم يترك خيارا للكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تأييدها لإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب فى الكونجرس، وأدانت الجمهوريين لتخريبهم الديمقراطية، على حد قولها.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها أمس السبت، إن ترامب ترك الدفاع عن الدستور الأمريكيين وعن الجمهورية كلها فى يد نواب الكونجرس وحدهم. وأشارت الصحيفة إلى انه من المؤسف، أن مجلس النواب تحرك سريعا فى مسألة العزل لكن يقين ترامب بالغش فى الانتخابات المقبلة قد أجبرتهم. ودعت الصحيفة الديمقراطية إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار ما إذا كانوا سيقومون بتنحية الحزبية جانبا لو كان ترامب عضوا من حزبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على مجلس النواب أن يمرر مادتى العزل خلال الأيام المقبلة، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس، لأن واضعى إطار الدستور الأمريكى حذروا بشكل صريح من وجود رئيس يمكن أن يخون ثقته لصالح قوى أجنبية.

وأشارت تايمز إلى أن رفض ترمب التعاون مع تحقيقات العزل بمجلس النواب، وحجبه شهادة أعضاء من إدارته قد انتهك الفصل بين السلطات.

وطالبت الافتتاحية الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء بملية بحث عن الذات مع بحثتهم مناقشة عزل رئيس أمريكى لثالث مرة فى التاريخ الأمريكى.

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى قد أقرت بنود عزل ترامب، تمهيدا لإجراء تصويت عليها من جانب المجلس بأكمله خلال الأيام القادمة.