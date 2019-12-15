نائب ديمقراطى معارض لعزل ترامب يعلن تغيير انتمائه الحزبى

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ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية أن النائب الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى جيف فان درو أخبر مساعديه أنه سوف يعلن تغيير انتمائه الحزبى ليصبح جمهوريا فى غضون هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى - إن النائب الديمقراطى عن ولاية نيوجيرسى، وهو ديمقراطى يُعرف باعتداله ومن ضمن صفوف المعارضين من أعضاء حزبه لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن الليلة الماضية نيته لأن يصبح جمهوريا ، وذلك فى الوقت الذى يقوم فيه مجلس النواب الأمريكى بإجراء تصويت تاريخى على مواد اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بهدف عزله.

وأضافت " نيويورك تايمز " أن قرار جيف فان درو يعكس العواقب السياسية الوخيمة التى تحيط بالتصويت على عزل ترامب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء المقبل.