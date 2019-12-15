نائب ديمقراطى معارض لعزل ترامب يعلن تغيير انتمائه الحزبى

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية أن النائب الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى جيف فان درو أخبر مساعديه أنه سوف يعلن تغيير انتمائه الحزبى ليصبح جمهوريا فى غضون هذا الأسبوع.
وقالت الصحيفة - على موقعها الإلكترونى - إن النائب الديمقراطى عن ولاية نيوجيرسى، وهو ديمقراطى يُعرف باعتداله ومن ضمن صفوف المعارضين من أعضاء حزبه لعزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن الليلة الماضية نيته لأن يصبح جمهوريا ، وذلك فى الوقت الذى يقوم فيه مجلس النواب الأمريكى بإجراء تصويت تاريخى على مواد اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بهدف عزله.
وأضافت " نيويورك تايمز " أن قرار جيف فان درو يعكس العواقب السياسية الوخيمة التى تحيط بالتصويت على عزل ترامب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء المقبل.
نائب ديمقراطى معارض لعزل ترامب يعلن تغيير انتمائه الحزبىالأحد، 15 ديسمبر 2019 09:11 ص
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية أن النائب الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى جيف فان درو أخبر مساعديه أنه سوف يعلن تغيير انتمائه الحزبى ليصبح جمهوريا فى غضون هذا الأسبوع.
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