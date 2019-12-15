نيوزيلندا تفشل فى استعادة باقى جثث ضحايا بركان بجزيرة وايت آيلاند

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أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم الأحد عن فشل فرق البحث فى العثور على جثتين لا يزال مصيرهما مجهولا بعد ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" البركانية الأسبوع الماضى.

وقال مايك كليمنت نائب مفوض الشرطة - فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن "فرق الإنقاذ محبطة لعدم عثورها على باقى الجثث"، لافتا إلى أنه "يشعر جيدا بمدى الإحباط الذى يواجهه الأشخاص الذين يريدون استعادة جثامين أحبائهم".

وأضاف أن "كل الفرص متاحة للعثور على الجثتين فى المياه، لكن الغواصين باتوا متأكدين على الأقل أن المنطقة التى بحثوا فيها بالقرب من رصيف الميناء خالية من الجثث".

وأشار كليمنت إلى أنه على الرغم من أن عمليات البحث لم تنجح حتى الآن في استعادة الجثث المتبقية، إلا أن الشرطة لم تفقد الأمل بعد.

يذكر أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، من بين الـ47 الذين كانوا يزورون الجزيرة التي تعد جاذبا سياحيا لدى ثوران البركان.

ولا يزال هناك 27 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيات في نيوزيلندا وأستراليا، بينهم 20 في حالة خطرة بعد ثوران البركان في الجزيرة الخاوية التي تعد الأنشط بركانيا في البلاد.

وثار البركان، الإثنين الماضي، بينما كانت 4 مجموعات سياحية على الجزيرة، التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند، وأمكن رؤية أعمدة ضخمة من الرماد من على البر الرئيسي، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا.