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نيجيريا تصفع أنقرة.. تقرر وقف نشاط الخطوط الجوية التركية بسبب سوء المعاملة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:57 م
نيجيريا تصفع أنقرة.. تقرر وقف نشاط الخطوط الجوية التركية بسبب سوء المعاملة أردوغان يفقد احترام العالم يوما بعد يوم
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية أعلنت عن وقف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى نيجيريا بدءًا من 16 ديسمبر الجاري وإلى أجل غير مسمى، بسبب تكرار سوء المعاملة الذي يتعرض له المسافرون على الخطوط التركية.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني بنيجيريا عبد الله سيدي، أعرب عن استيائه نتيجة الحوادث المتكررة التي زادت بشكل كبير خلال آخر أسبوعين.

 

ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن السلطات النيجيرية أوضحت أن أكثر من 85% من ركاب الخطوط الجوية التركية الذين وصلوا إلى نيجيريا قد وصلوا بدون أمتعتهم، وأعلن أحد المسئولين بهيئة الطيران المدني النيجيري أن الركاب عانوا من مشاكل كبيرة فور عملهم بعدم وصول أمتعتهم.

 

 

 


اردوغان

تركيا

ازمه تركيا

المعارضه التركيه

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