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نائب محافظ بنى سويف يتفقد مواقف السيارات للإطمئنان على انتظام الخدمة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:09 م
نائب محافظ بنى سويف يتفقد مواقف السيارات للإطمئنان على انتظام الخدمة نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات
بني سويف - أيمن لطفي

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تفقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، مواقف سيارات المحافظة ،اليوم الأحد تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وتنفيذ البرنامج الميداني للوقوف على الوضع القائم بمواقف المحافظة ، وضبط الخدمة بها ، ومواجهة كافة الصور العشوائية التي تؤثر بالسلب على الخدمة وايراداتها والحركة المرورية بمحيط المواقف، والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام السائقين بالأجرة المقررة. 

 وقال بيان صحفي اليوم الأحد ، أن جولة نائب المحافظ، شملت موقف محي الدين ، الذي يعتبر الموقف الرئيسي والأهم بالمحافظة ،حيث تابع دكتورعاصم سلامة انتظام الخدمة بالموقف ، واستفسر من المواطنين عن مدى التزام السائقين بالأجرة،وخطوط السير المقررة، خاصة وأنه يجري حاليا تنفيذ أعمال اصلاحات كوبري النيل. 

وتفقد نائب محافظ بني سويف عددا من المواقف العشوائية بالمدينة ، للتأكد من تطبيق الاجراءات القانونية حيالها ، وتواجد المسؤولين من مشروع المواقف ،وتحرير المحاضر ، والتنسيق مع المرور لاتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة المواقف العشوائية ، التي تعوق حركة المرور وتتسبب في الصورة غير الحضارية للمدن والميادين. 

وأكد نائب المحافظ ، على  إجراء جولات مفاجئة بشكل مستمر على المواقف العشوائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشددا على أنه لا تهاون في مواجهة هذه المشكلة،مشيرا الى توجيهات محافظ بني سويف بأن يكون ملف مواجهة المواقف العشوائية ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة. 

 كما تابع نائب المحافظ انتظام الأوتوبيسات التي وفرتها المحافظة بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لنقل الركاب"مؤقتا "من شرق النيل من أمام كلية التعليم الصناعي إلى ميدان العبور بمدينة بني سويف والعكس لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات الجاري تنفيذها بالبلاطة العلوية بمطلع الكوبري من الجانب الشرقي. 

  نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات (1)

نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات (2)
نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات (3)
نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات (4)
نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات (5)
نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات (6)
نائب محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات 

بني سويف

نائب محافظ بني سويف

مواقف السيارات

الالتزام بخطوط السير

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