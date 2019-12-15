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موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:59 م
موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر عاطل يقتل نجلة زوجته طفلة عمرها 6 أشهر

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

حبس قاتل طفلة عمرها 6 أشهر بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيقات

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الأمطار تضرب محافظات الوجه البحرى والدلتا وحتى شمال الصعيد.. المحافظون يرفعون الاستعداد القصوى لمواجهة تراكمات الأمطار.. واستمرار العمل بمينائى بورسعيد والإسكندرية رغم سوء الأحوال الجوية

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جهاز تعمير سيناء يغطى قرى وتجمعات شمال سيناء بخدمات التيار الكهربائى.. صور

توصيل الكهرباء بشمال سيناء
توصيل الكهرباء بشمال سيناء

 

صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يفتتحان ملتقى تشغيل يوفر 8500 فرصة عمل

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محافظ أسيوط يستقبل وفدًا من إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب برئاسة الأنبا لوكاس

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موقف إنسانى.. محافظ الدقهلية ينقذ مواطنين ينامون بالشارع خلال جولته.. صور

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"انا ابن مصر".. رامى حسن ينتزع ذهبية بطولة العالم للكاراتيه التقليدى فى البرازيل.. ويؤكد: أحمل الجنسية الفرنسية ورفضت اللعب باسم فرنسا وقررت تمثيل مصر.. وأحلم بمقابلة الرئيس السيسى.. صور

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مصرع شاب صدمه قطار طنطا المنصورة بالغربية

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