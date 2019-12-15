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مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:15 ص
مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الحكومية، يرصد" اليوم السابع " أبرز المعلومات عن نظم الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة:

1 – تضمن الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسى.

2 - ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

3 - توزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

4 - إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير.

6 – ضرورة أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.


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