مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الحكومية، يرصد" اليوم السابع " أبرز المعلومات عن نظم الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة:



1 – تضمن الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسى.

2 - ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

3 - توزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

4 - إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير.

6 – ضرورة أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.