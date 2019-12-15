مع قرب امتحانات الترم الأول.. اعرف مواصفات الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة

مع قرب امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات الحكومية، يرصد" اليوم السابع " أبرز المعلومات عن نظم الورقة الامتحانية بجامعة القاهرة:
1 – تضمن الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء المقرر الدراسى.
2 - ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.
3 - توزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.
4 - إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.
5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير.
6 – ضرورة أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان لكم الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة