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معرض زهور الخريف.. شاهد لفظ الجلالة بالورود فى افتتاح المعرض بوزارة الرى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:05 م
معرض زهور الخريف.. شاهد لفظ الجلالة بالورود فى افتتاح المعرض بوزارة الرى معرص الرى بالقناطر
كتبت أسماء نصار

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افتتح المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى يرافقة المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ والمهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات والمهندس محمد الصادق مدير عام رى قناطر الدلتا، معرض زهور الخريف .

ويتضمن المعرض مجموعة نادرة من الزهور والصبارات، وعلى هامش فاعليات المعرض اقيم ثلاث معارض بالتعاون مع وزارة الزراعة بقسم بحوث النحل بالقناطر ومركز البحوث الزراعية يتضمن منتجات المراكز البحثية الزراعية، وذلك فى إطار جهود الوزارة إلى تطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية والتى تتمتع بجمال الطبيعة وانتشار الحدائق والمساحات الخضراء، بأشجارها النادرة وزهورها المميزة على مساحة 180 فدان حول نهر النيل.

ويتميّز  معرض زهور الخريف هذا العام يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم أكثر من 20 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة وفى مقدمتها زهرة الأراولا وغيرها من الورود الطبيعية، حيث أن المعرض مفتوح للمواطنين والهواة والسائحين.

وتحرص وزارة الموارد المائية والرى على إقامة المعرض مرتين فى العام ويتم بيع الزهور بأسعار رمزية للجمهور، فهى تمتلك حدائق فى مدينة القناطر الخيرية على مساحة 180 فدان.

 

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رئيس مصلحة الرى

قناطر الدلتا

معرض زهور الخريف

القناطر الخيرية

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