مصرع طفلة ووقوع إصابات فى زلزال قوى بجنوب الفلبين

رويترز

قال مسئولون إن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو الفلبينية اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع طفلة وألحق أضرارا بمبان وتسبب في بعض الإصابات، وذلك في أحدث هزة أرضية بجنوب البلاد في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من 6.9 درجة.

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك خطر من وقوع تسونامي بعد الزلزال.

وقال فنسنت فرنانديز رئيس بلدية ماتاناو بإقليم دافاو ديل سور قرب مركز الزلزال لراديو (دي.زد.إم.إم) إن طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام لقيت حتفها بعد أن سقط جدار عليها.

وأضاف أن حجم الأضرار لم يتضح بعد لكن السلطات بحاجة لمساعدات من الغذاء والماء والأغطية لتقديمها للسكان.

وذكر أنتوني ألادا المسؤول الإعلامي في بلدة ماجسايساي القريبة أن 14 شخصا أصيبوا لكن لا توجد إصابات بالغة. وأضاف أن أضرارا لحقت بطرق ومبان من بينها مكتب الحكومة المحلية وانقطعت الكهرباء عن البلدة.