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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب الفلبين ولا مخاوف من موجات مد

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:46 ص
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب الفلبين ولا مخاوف من موجات مد مقياس ريختر
رويترز

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو فى جنوب الفلبين اليوم الأحد، لكن ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد (تسونامي).

وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من6.9 درجة.

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، لكن الزلازل بهذا الحجم يمكن أن تلحق أضرارا بالمباني.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار النشطة من الناحية الجيولوجية وتعاني من هزات متكررة.


زلزال

الفلبين

تسونامى

مدينة دافاو

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