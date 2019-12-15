مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة داخل ترعة «برمبال القديمة» بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية برمبال القديمة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى رقم 3681 ق ا ب بالبحر، وأسفر الحادث عن وفاة خليل محمد إسماعيل 30 سنة مقيم محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر، وتم وضعه تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة وليد محمد إسماعيل 45 سنة بمحافظة القليوبية، وتم استخراج السيارة من البحر، وجارى تحرير محضر بالواقعة.