مستشار ملك البحرين يستقبل سفير مصر الجديد

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استقبل نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام فى مكتبه، بقصر القضيبية اليوم، السفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير مصر، بمناسبة توليه مهام عمله الدبلوماسي الجديد في البحرين.

ورحب الحمر بالسفير المصرى، وهنأه على تعيينه سفيرًا لدى المملكة، معربًا عن إعتزازه بما يربط مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية من علاقات أخوية تاريخية راسخة تعكس عمق التعاون الوثيق الذي يحظى بالدعم والرعاية الكريمة من القيادتين الحكيمتين حفظهما الله لتحقيق كل ما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

متمنيًا للسفير التوفيق والنجاح فى أداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم فى دعم وتعزيز الروابط المتميزة والتنسيق والتعاون الثنائي في كافة المجالات وبخاصة في الجانب الإعلامي.

وقد أعرب السفير ياسر محمد شعبان عن الشكر والتقدير للمستشار نبيل الحمر على حسن الإستقبال، متطلعًا لمواصلة العمل لتطوير وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية المصرية بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين .