مسئول قبرصى: على تركيا احترام القانون الدولى وقادة الاتحاد الأوروبى

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أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس أنه يتحتم على تركيا أن تبدى احتراما للقانون الدولى، وكذلك لزعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك ردا على بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية بشأن اجتماعات المجلس الأوروبى حول تركيا.

وقال كوشوس، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) اليوم الأحد،" إن تركيا هى التى تنتهك القانون الدولي وقانون البحار".

وكانت الخارجية التركية قالت - في بيانها -" إن المجلس الأوروبي أثبت مرة أخرى أنه ما يزال يتصرف بموجب حجة التضامن والوحدة حتى يتمكن من تأييد مطالب غير عادلة ومتطرفة للقبارصة اليونانيين، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي وقانون البحار".

وقد انتقدت نيقوسيا أمس السبت قرار أنقرة بنشر طائرات مسيرة في شمال جزيرة قبرص من أجل البحث عن موارد نفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.