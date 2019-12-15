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مسئول بريطانى: الحكومة لن تستمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:58 م
مسئول بريطانى: الحكومة لن تستمح بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا رئيس وزراء اسكتلندا
كتبت رباب فتحى

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قال مايكل جوف أن الحكومة "بالتأكيد" لن تسمح بإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال الاسكتلندي خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأوضح بوريس جونسون فى مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون يوم الجمعة أنه لا يزال يعارض إجراء استفتاء على الاستقلال.

ولكن ستورجيون، زعيمة الحزب الوطنى الاسكتلندى، قالت إن جونسون لا يمكنه "حبسنا فى خزانة والتخلص من المفتاح" إذا كانت اسكتلندا تريد الاستقلال.

وقالت لبرنامج أندرو مار فى هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سي: "أوافق على أن المحافظين سوف يغضبون من الواقع لأطول فترة ممكنة، لكن حقيقة الأمر هى أن اسكتلندا اختارت مستقبلًا مختلفًا تمامًا عن المستقبل الذى اختاره الكثير من أبناء المملكة المتحدة"، مضيفًا: "لا يمكن أن يقفوا فى طريق إرادة الشعب الاسكتلندي."

وبموجب أحكام قانون اسكتلندا، يجب على رئيس الوزراء منح إذن لاستفتاء على الاستقلال.

وردا على سؤال صوفى ريدج من سكاى نيوز يوم الأحد عما إذا كان هذا الإذن قد يمنح، أجاب جوف: "لا.. إطلاقا."

وأضاف: "لقد أجرينا استفتاء حول ما إذا كان ينبغى أن تكون اسكتلندا منفصلة عن المملكة المتحدة فى عام 2014 أم لا. لقد قيل لنا أن هذا الاستفتاء سيحل المسألة لمدة جيل. فى هذه الانتخابات العامة، رأينا للتو ما يحدث عندما يحاول السياسيون قلب نتيجة الاستفتاء."


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نيكولا ستورجيون

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