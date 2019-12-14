ستيرجن: على جونسون قبول إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا

لندن (رويترز)

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم السبت، إن على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن "يركز على الواقع" ويقر بأن الحزب الوطنى الاسكتلندى مفوض لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

وحصد الحزب الوطنى الاسكتلندى 48 مقعدا من أصل 59 مقعدا لاسكتلندا فى البرلمان البريطانى فى الانتخابات العامة التى جرت يوم الخميس، مما دفع ستيرجن إلى تصعيد مطالبها بإجراء استفتاء آخر على الاستقلال.

لكن جونسون، الذى دعمه حزب المحافظين الذى يتزعمه بحصوله على أغلبية برلمانية بفارق 80 مقعدا فى الانتخابات، قال لستيرجن عبر الهاتف أمس الجمعة إنه يعارض إجراء استفتاء ثان على استقلال.