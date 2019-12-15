مرور الشرقية يتحفظ على 4 سائقين بعد إجراء تحليل المخدرات لـ43 سائقا

الشرقية - فتحية الديب

قامت حملة مرورية مكبرة، من إدارة مرور الشرقية، بشن حملات على الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم أخذ عينات من 43 حالة تبين قيام 4 منهم بتعاطى المخدر، وتم التحفظ عليه، كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.

حيث قامت الحملات التى أشرف عليها العميد رضا فوزى، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامى، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب عمرو الكاشف، الضابط بالإدارة، بتوجيها من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية.

بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ 43 سائقا تبين إيجابية 4 منهم لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك خلال الحملات المرورية التى شنت بمدخل منيا القمح وبمدخل إدارة المرور وبمركز فاقوس.

وتم التحفظ عليهم طبقا للقانون المرور الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.