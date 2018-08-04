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مدير مرور الشرقية الجديد: سنعمل بكامل طاقاتنا لإعادة الإنضباط للشارع

السبت، 04 أغسطس 2018 05:15 م
مدير مرور الشرقية الجديد: سنعمل بكامل طاقاتنا لإعادة الإنضباط للشارع المحافظ يلتقى مدير المرور
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد العميد رضا فوزي مدير إدارة مرور الشرقية، أن رجال المرور سيعملون بكامل طاقاتهم لإعادة الانضباط في الشارع لتحسين الحالة المرورية، مؤكداً على أهمية التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، فكلنا نعمل في منظومة واحدة لنيل رضا المواطن الشرقاوي.

كان  اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية استقبل بمكتبة بديوان عام المحافظة العميد رضا فوزي مدير إدارة مرور الشرقية الجديد لتهنئته على منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة داخل محافظة الشرقية لضبط الحركة المرورية ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

وأكد محافظ الشرقية دعم المحافظة الكامل لأجهزة الشرطة وجهاز المرور لاستمرار المسيرة الناجحة لضبط الشارع وتطبيق القانون على المخالفين.

وطالب المحافظ بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف العبء والمعاناة على الشوارع الرئيسية ولتحسين الحالة المرورية ولعودة الانضباط في الشارع وتطبيق القانون .

 

 


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