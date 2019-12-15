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مراسلة "سكاى نيوز" تتعرض للرشق أثناء تغطية تظاهرات لبنان .. فيديو

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:51 م
مراسلة "سكاى نيوز" تتعرض للرشق أثناء تغطية تظاهرات لبنان .. فيديو مراسلة سكاى نيوز دارين حلوى
كتب خالد إبراهيم

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تعرضت مراسلة سكاى نيوز دارين الحلوى لموقف محرج أثنا تغطيتها لمظاهرات اللبنانين لمجلس النواب اللبنانى.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "سكاى نيوز"، على "تويتر"، تعرض المراسلة للرشق من شخص مجهول، الأمر الذى أجبرها على قطع تغطيتها والصمت للحظات، ثم إعادة التغطية.

مراسلة سكاى نيوز
مراسلة سكاى نيوز

 

وعلق حساب "سكاى نيوز"، على الفيديو قائلا "مراسلة سكاي نيوز عربية دارين الحلوي تتعرض للرشق أثناء تأدية عملها في تغطية التظاهرات أمام مجلس النواب اللبنانى"

المراسلة تتعرض للرشق
المراسلة تتعرض للرشق

 

أعضاء بمجلس النواب اللبنانى من توجهات سياسية مختلفة، قد أكدوا أن الأوضاع الراهنة التى يمر بها لبنان، تقتضى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وطريقة مختلفة فى التعامل مع الأمور حتى يمكن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الشديدة التى تشهدها البلاد.

 

 

 


مراسلة

سكاى نيوز

تظاهرات لبنان

مجلس النواب اللبنانى

مظاهرات لبنان

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