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برلمانيون لبنانيون: الخروج من التدهور الاقتصادى يتطلب سرعة تشكيل الحكومة

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:54 م
برلمانيون لبنانيون: الخروج من التدهور الاقتصادى يتطلب سرعة تشكيل الحكومة البرلمان اللبنانى
أ ش أ

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أكد أعضاء بمجلس النواب اللبنانى من توجهات سياسية مختلفة، أن الأوضاع الراهنة التى يمر بها لبنان، تقتضى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وطريقة مختلفة فى التعامل مع الأمور حتى يمكن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الشديدة التى تشهدها البلاد.
 
وقال عضو الكتلة النيابية لتيار المستقبل النائب نزيه نجم، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى، أنقذ لبنان باستقالة الحكومة الماضية، مشيرا إلى أهمية التكاتف بين جميع القوى والأطراف السياسية حتى يتجاوز لبنان الوضع الراهن المتأزم، لافتا إلى أن الحريرى واضح فى طروحاته للخروج من الأزمة.
 
وأضاف نجم، فى حديث لإذاعة لبنان الحر، "نحن قادرون على الخروج بسرعة مما نحن فيه إذا كانت النوايا صافية وأتينا بأناس هم أهل للثقة، لذلك، نطالب بحكومة اختصاصيين (تكنوقراط) حتى ولو مع ميول سياسية لتعذر إيجاد اختصاصيين غير مسيسين"، داعيا إلى ترك حروب الآخرين خارج لبنان.
 
من جانبه، أكد النائب محمد خواجه أن الكتلة النيابية التى ينتمى إليها (كتلة التنمية والتحرير التى يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري) تفضل أن يكون الحريرى على رأس الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن رؤية الكتلة لشكل الحكومة المقبلة أن تجمع ما بين التكنوقراط والسياسيين (تكنو-سياسية) .
 
وأشار خواجه، فى حديث لإذاعة صوت لبنان، إلى أن رئيس المجلس النيابى اقتراح تشكيل حكومة من 20 وزيرا، تكون الغلبة فيها للوزراء التكنوقراط بعدد 14 وزيرا والباقى يمثلون القوى والأحزاب السياسية.
 
وشدد على، أن لبنان أمام وضع استثنائى يستوجب طريقة مختلفة فى التعامل، وأن هناك حاجة أكثر من مُلحة لتشكيل حكومة من شخصيات تتحلى بالكفاءة والخبرة والسيرة الحسنة، مع خيار النزاهة والشفافية.
 
من جهته، قال النائب إدجار طرابلسى عن التيار الوطنى الحر، إن التيار راغب فى إنجاح حكومة تتشكل من التكنوقراط، تلبية لرغبة الشارع اللبناني، مشددا على أن اللبنانيين تعبوا من حكومات تعد ولا تفى بتعهداتها.
 
وأشار طرابلسى، فى حديث لإذاعة لبنان الحر، إلى أن كل طرح يتعلق بشكل الحكومة المقبلة سيخضع للنقاش وأن التيار الوطنى الحر منفتح على الجميع وسيعمل على إنجاحها. مضيفا: "على رئيس الوزراء الذى سيتم تكليفه، أن يشكل الحكومة، ونحن فى التيار سنكون إما داعمين أو نكون فى المعارضة البناءة".
 

لبنان

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