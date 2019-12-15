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مديريات التضامن تبدأ تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:44 م
مديريات التضامن تبدأ تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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بدأت مديريات التضامن الاجتماعى بمختف المحافظات اعتبارا من اليوم الأحد تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى الدورة الجديدة لعام 2020 وذلك حتى 16 من يناير المقبل

 

وتستعد الوزارة ببدء فعاليات الدورة الجديدة للمسابقة التى يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية من خلال تشكيل لجان الاختيار على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة ثم لجنة للاختيار مركزيا تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الاهلية وذلك استعدادا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام القادم، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.

 

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الام المثالية على مستوى المحافظات والام البديلة وام من ذوى الاحتياجات الخاصة وام لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية على ألا يقل سن الأم عن 50 سنة فى 31 ديسمبر الجارى، مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى فى ذلك محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان" وبحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

 


مسابقة الأم المثالية

شروط مسابقة الأم المثالية

الام المثالية 2020

الام المثاليه

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