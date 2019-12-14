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محمد بن زايد عن الاستعداد للخمسين: نهيئ قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:28 م
محمد بن زايد عن الاستعداد للخمسين: نهيئ قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه أطلق مع الشيخ محمد بن راشد أكبر استراتيجية وطنية للعام الجديد، ليكون عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، موضحا أنه سوف يشكل منعطفاً نوعياً في مسيرتنا المباركة قائلا: "نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالمياً خلال خمسين عاما قادمة".

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وتابع الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على "تويتر": عام الاستعداد للخمسين.. يقتضي تضافر كل الجهود المجتمعية لدفع عجلة التنمية واستدامتها وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا إلى مستقبل أفضل لإماراتنا .. نستمد قوتنا من عمقنا التاريخي ومن نهج آبائنا المؤسسين، ومن قوة وعزيمة أبناء الوطن.

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وأضاف الشيخ محمد بن زايد: "في الخمسين عاما المقبلة.. نهيئ كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، ونبني اقتصادا معرفيا حقيقيا أساسه الابتكار والإبداع والعلوم الحديثة، ونضع بصمتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية، ونشيد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال القادمة".

وكان الشيخ محمد بن راشد، عن أعلن اليوم، أن العام المقبل 2020 سوف يكون عام الاستعداد للخمسين، فى إطار التخطيط لـ 50 عاما مقبلة فى الإمارات بداية من عام 2021.

 

 


الامارات

اخبار الامارات

محمد بن زايد

عام الاستعداد للخمسين

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