صور.. محافظ كفر الشيخ: افتتاح منافذ بالمدن لبيع منتجات وزارة الزراعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،عدداً من المنشآت الصحية والخدمية بمسير ومتبول، حيث زار الوحدة المحلية لمدينة مسير، مكلفا رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بالمرور على الوحدة المحلية، ورفع مستوى النظافة بالقرية ورفع كفاءة الطرق المؤدية اليها.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتحسين مستوى النظافة والمرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين، ومشددًا على استمرار تكثيف متابعة الانضباط الإدارى داخل المنشآت الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدا عدم قبوله أى تقصير.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، محطة الصرف الصحى الرئيسية رقم1 بمسير، والتى تضم 4 مواتير، مكلفا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة بالإخطار الفورى حال أى أعطال فى محطات الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الوحدة الصحية بمسير بمركز كفر الشيخ، ويطمئن على مستوى الخدمة والرعاية الطبية بها، وتفقد كلا من قسم الأسنان والباطنة والنساء، وصيدلية الوحدة، مكلفا وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لفحص الوحدة الصحية بقرية مسير وتلافى جميع الملاحظات والعرض على المحافظ، مكلفاً بتكثيف الرقابة والمتابعة وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات مؤكداً على حسن معاملة المرضى.

وزار محافظ كفر الشيخ، الوحدة الصحية بقرية متبول، ويطمئن على الخدمة المقدمة للمواطنين، كما تفقد حملة دعم صحة المرأة، وقسم الاستقبال بالوحدة والصيدلية، مكلفاً وكيل وزارة الصحة، بعمل لجنة لفحص الوحدة الصحية وتلافى جميع الملاحظات والعرض على المحافظ، والتفتيش علب الصيدلية والمخازن الموجودة بالوحدة الصحية، كذا التنسيق مع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لمعاينة مقر الوحدة الصحية القديم بمتبول وإمكانية تخصيص الوحدة الصحية بناء على مطالب الاهالى بالمشاركة المجتمعية لإنشاء وحدة غسيل كلوى ووحدة حضانات أطفال.

وخلال جولته تفقد محافظ كفر الشيخ، طريق مسير عزبة خميس وطريق متبول، والتقى عدد من المواطنين واستمع الى مشاكلهم موجها بتحسين المرافق والخدمات المقدمة لهم، وتكثيف الرقابة والمتابعة والمرور على المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة.

وعلى جانب استقبل محافظ كفر الشيخ، الدكتور حسن الفولي، نائب وزير الزراعة ،مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لبحث عدد من الملفات والاستثمار الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ومجدى الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس السيد عبدالمنعم، مدير الشئون الزراعية بالهيئة، والدكتور حمدى جامع، وكيل وزارة الزراعة.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، عدد من المشروعات، منها ،"مشروع الوحدة والقرية المنتجة "، والذى سيتم تطبيقه بإحدى القرى كمرحلة أولى وحال نجاح هذا المشروع سيتم تعميمه، لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، ودعم الإنتاج.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على استغلال أصول الدولة للاستفادة منها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية، لافتاً الى تشكيل لجنة لحصر جميع الأماكن والمبانى الحكومية ومساحات أملاك الدولة غير المستغلة بالمراكز والمدن لصالح مشروعات التنمية والخدمات بالمحافظة.

وصرح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم فتح "منافذ غذائية " لبيع منتجات وزارة الزراعة بكل مدينة كمرحلة أولى ثم تعميمها على القرى بالمحافظة من خلال منتجات آمنة ومستديمة بسعر مدعم من وزارة الزراعة لتشجيع المنتج المحلى وتدريب وتشغيل الشباب.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الفولي، نائب وزير الزراعة ،مدير عام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى انه تم انشاء محطة لتجفيف الذرة بقدرة 50 طن/يوم بجمعية أبوتمادة بمركز كفر الشيخ بالتعاون مع الانتاج الحربى بتكلفة 2.2 مليون جنيه، لتوفير الذرة اللازمة لمصانع الأعلاف والصناعات المختلفة والحد من الاستيراد.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ ،عددا من الملفات والموضوعات، ومشاكل الدوائر، مع أعضاء مجلس النواب، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ويستعرض خطة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

جاء وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.

وناقش محافظ كفر الشيخ، مشروعات التعليم ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروع الرصف، والصحة والإسكان، والزراعة، والري، والتضامن، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والتعديات، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، كما تم بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفر الشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، مؤكداً أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ.



محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ