محافظ قنا: اقامة اللقاء المفتوح مع المواطنين أسبوعيا بإحدى مدن المحافظة

وذكر"الداودى" ، أن اللقاء الأول سوف يتم تنظيمة يوم الخميس المقبل فى الصالة المغطاه بنادى البحر بمدينة قنا الساعة 9 صباحا، بينما سيتم تنظيم اللقاء الثانى يوم الأحد المقبل بمدينة نجع حمادى بمقر الهيئة العامة للإستعلامات بجوار مجلس المدينة.

وأضاف انه سيتم إعلام المواطنين بمقر انعقاد اللقاء مستقبلا من خلال المواقع الإلكترونية الإخبارية وصفحة مكتب إعلام المحافظة على فيسبوك ومسئولى مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة .

وأكد الداودى أن الهدف من تنظيم اللقاء المفتوح مع المواطنين فى المدن هو التعرف على مشاكل المواطنين عن قرب وتخفيف اعباء الانتقال عليهم .

ومن جانب آخر، قام محافظ قنا بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة فرشوط ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية .

وأطلع المحافظ على المخطط العام لمشروع صرف صحى فرشوط مشيرا الي التكلفة الاجمالية للمشروع بلغت 250 مليون جنيه ويضم 3 محطات رفع رئيسية و 44 كيلو متر شبكات انحدار و 13.5 كيلو متر خطوط طرد و 55 كيلو متر توصيلات منزلية حيث بلغت نسبة التنفيذ الاجمالية حوالى 98% .

وأضاف أن المشروع يضم محطة معالجة بطاقة 30 ألف م٣ / يوم وتتكون من 14 حوضًا للمعالجة، ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتضم 21 حوضًا بطاقة إجمالية تصل إلى 45 ألف م٣ / يوم لخدمة 190 ألف مواطن من أهالي مدينة فرشوط والقرى التابعة لها. كما سيتم الاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية الواقعة علي مساحة 1283 فدانًا من خلال الري بالتنقيط .

وتفقد الداودى محطة مياه بخانس المرشحة مشيرا الي انه تم البدء في ضخ مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بشكل منتظم على مدار اليوم.

وأوضح أن المحطة تعمل بنظام تنقية المياه "Firtlation Urtla" بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلاً لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان .

كما أجري محافظ قنا جولة تفقدية بشوارع مدينة فرشوط لمتابعة أعمال توسعات شارع الجمهورية ومجمع أسواق مركز فرشوط ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية .

وتابع محافظ قنا أعمال ازدواج وتوسعات شارع الجمهورية بميدان الشهداء بطول 450 متر وعرض 28 متر بتكلفة إجمالية بلغت 450 الف جنيه، مشيرا إلي انه سيتم تشجير الطريق من الجانبين والجزيرة الوسطى، وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي موضحا أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية وتأمين السلامة والسيولة المرورية لمستخدميها.

وتفقد"الداودى" مجمع أسواق مركز فرشوط والذي يضم 140 بايكة "120 بايكة للخضروات والفواكه – 20 بايكة للأسماك"، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية للباعة الجائلين وحرصاً على مصادر أرزاقهم.

كما تفقد المحافظ السوق العشوائي بالمدينة والتقي عدد من الباعة الجائلين وأكد لهم علي ضرورة نقلهم الي مجمع الاسواق لمراعاة الشكل الجمالى للمدينة وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المنطقة .