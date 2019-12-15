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محافظ قنا استبدال 20 ماكينة غسيل كلوى لماكينات حديثة بمستشفى قوص

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:33 م
محافظ قنا استبدال 20 ماكينة غسيل كلوى لماكينات حديثة بمستشفى قوص محافظ قناة يتفقد مستشفى قوص
قنا - فريق المحافظات

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قال اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، خلال تفقده مستشفى قوص المركزى لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، أنه سيتم استبدال ماكينات الغسيل الكلوى القديمة بعدد 20 ماكينة حديثة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تطوير وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى لاستيعاب المرضى.

وتفقد الداودى أقسام "الاستقبال والطوارى – الصيدلية – العمليات – حضانات الأطفال – الكلى الصناعى" مؤكدا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى، وقام بسؤال المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وشدد على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم.

كما تفقد اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين لمتابعة انتظام الدراسة، يرافقه المقدم إسامة محمد رضوان نائب المستشار العسكرى بالمحافظة، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية .

وتفقد المحافظ فصول المدرسة وأكد للطلاب أن المدارس العسكرية تساعد على خلق جيل قادر على مواجهة التحديات المختلفة، ويساهم بشكل فعال فى حركة البناء والتنمية الشاملة وإعمار بلدنا الحبيب .

 وأكد الداودى على أن تفعيل التربية العسكرية فى المدارس الفنية سيدعم جهود الدولة للارتقاء بالتعليم الفنى، الذى هو مستقبل مصر ونهضتها خلال الفترة المقبلة وضمن استراتيجية ورؤية مصر 2030 .

من جانبه ذكر الدكتور صبرى خالد أن المدرسة تضم 1083 طالب موزعين على 25 فصل دراسى، مشيراً إلى أنه يوجد بفصول المرحلة الثانية الثانوية بالمدرسة بنية تكنولوجية كاملة.

1 وحدة الغسيل الكلوى بقوص
وحدة الغسيل الكلوى بقوص

 

2 محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص
محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص

 

2 وحدة الغسيل الكلوى بقوص
وحدة الغسيل الكلوى بقوص

 

3 محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص
محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص

 

3 وحدة الغسيل الكلوى بقوص
وحدة الغسيل الكلوى بقوص

 

4 محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص
محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص

 

4 وحدة الغسيل الكلوى بقوص
وحدة الغسيل الكلوى بقوص

 

محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص
محافظ قنا يتفقد مدرسة الثانوية العسركية بقوص

 


مستشفى قوص

محافظ قنا

ماكينات غسيل كلوى حديثة

المدارس الثانوية العسكرية

مدرسة قوص الثانوية

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