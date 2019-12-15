محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتابعان حركة المرور أعلى كوبرى النيل بعد تشغيله

بني سويف - أيمن لطفي

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف واللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف اليوم الأحد، الحركة المرورية وسير العمل بالإصلاحات الجارى تنفيذها بالبلاطة العلوية بمطلع كوبرى النيل، وذلك فى حضور المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعقيد مدحت قرنى وكيل مرور بنى سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

واطمئن المحافظ ومدير الأمن على انتظام الحركة المرورية بالكوبرى بعد تشغيل الاتجاه القادم من الغرب إلى الشرق فى الاتجاهين، وذلك بعد وصول تقرير استشارى هيئة الطرق والكبارى بإمكانية تشغيل الحارة المرورية فى الاتجاهين، وهو ما سعت المحافظة بالتنسيق مع المرور لسرعة تنفيذه، والعمل على الحد من أثاره المرورية بالمنطقة كالتكدسات أو الاختناقات المرورية.

يذكر أن البلاطة العلوية بمطلع كوبرى النيل شهدت هبوطا مفاجئا منذ أسبوع وتوقفت حركة مرور السيارات بالاتجاه القادم من الشرق إلى الغرب لإجراء الاصلاحات اللازمة، ما أدى إلى تحويل حركة السيارات القادمة من شرق النيل إلى محور عدلى منصور، واضطر المواطنون إلى استقلال سيارات التاكسى التى تعدت تعريفة أجرتها الثلاثين جنيها، كما تخطت أجرة الميكروباص سبعة جنيهات، وقرر المحافظ بالتنسيق مع مديرية الأمن تشغيل عدد من الأتوبيسات لنقل المواطنين، وذلك قبل تشغيل الكوبرى فى الاتجاهين مع استمرار الإصلاحات.



محافظة بني سويف ومدير الأمن يتابعان الحركة المرورية



محافظة بني سويف ومدير الأمن يتابعان الحركة المرورية