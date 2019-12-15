محافظ بنى سويف: دراسة مشروع النقل الداخلى ومواجهة المواقف العشوائية

بنى سويف - أيمن لطفى

قرر محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وتضم مسئولى المواقف والمرور لوضع تصور لمشروع نقل داخلى يتبع المحافظة، وتحديد الخطوط الأكثر احتياجا، داخل مدينة بنى سويف العاصمة، وأليات تنفيذ المشروع بمدنية بنى سويف، ليتم التوسع فى المشروع ليشمل كافة المراكز، وذلك لدعم الخدمة.

وشدد محافظ بنى سويف خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، ووجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والعقيد مدحت قرنى وكيل مرور بنى سويف، ومديرى المواقف على مستوى المراكز السبع على ضرورة القضاء على المواقف العشوائية التى تتسبب فى حدوث التكدسات المرورية، ويكون فيها المواطن البسيط عرضة للاستغلال من مغالاة فى الأجرة أو عدم الالتزام بخطوط السير، مشيرا أيضا إلى تأثير المواقف العشوائية على إيرادات مواقف السيارات المخصصة قانونا، حيث يتم إنفاق هذه الإيرادات على تطوير المواقف وميكنتها لتقديم خدمة تليق بالمواطن السويفى، ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير مستوى الخدمات الجماهيرية.

وأشار المحافظ فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أنه ناقش الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمواقف المحافظة، مستفسرا من مديرى المواقف عن نسب التنفيذ بدقة، ومكونات كل مشروع، وإنعكاسات ذلك على مستوى الخدمة المقدمة، وعوائدها سواء فيما يخص القضاء على العشوائية أو إيرادات المواقف، بجانب التعرف منهم على المعوقات، والإجراءات التى تم تنفيذها لتذليلها، والسماع لمقترحاتهم لتطوير الخدمة وتعظيم الإيرادات.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بإدارة تقليدية للملفات الحيوية والتى من أهمها المواقف، مشددا على ضرورة التواصل المباشر مع الجهة المعنية وعدم الانتظار للرد على الخطابات، وفى حالة تعثر أى موضوع يتم رفعه للسكرتير العام "الذى يرأس اللجنة العليا للمواقف"، حتى يتم عرضها لاتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة والمناسبة.

وكلف المحافظ مدير مشروع المواقف بعقد اجتماعات أسبوعية مع مديرى المواقف وممثلين عن الوحدات المحلية ، للوقوف على مشاكلهم والتحديات الطارئة التى قد تواجههم لتوفير الحلول أو البدائل المناسبة، قائلا لمسئولى مشروع المواقف :"أزاى هتعرف مشكلات المواقف بدون التحرك إليها والمرور المتكرر عليها، فمن يستطيع أن يكون ميدانيا ومواكبا للأحداث هو القادر على الاستمرار فى مكانه وإدارة ملفه بنجاح "

كما وجه محافظ بنى سويف، وكيل المرور بضرورة انتظام الخدمة المرورية المتعلقة بالمواقف، وتكثيف الحملات المرورية بالمناطق والنقاط المعروفة التى يتم اتخاذها كمواقف عشوائية ، مع ضرورة تطبيق العقوبة المقررة، وإيجاد الأليات القانونية اللازمة لتغليظ العقوبة لردع المخالفين، مشددا أنه لن يسمح بالعشوائية أو تضييع جنيه واحد يمكن أن يدخل إلى خزينة الدولة والذى يتم من خلاله تطوير الخدمة بالمواقف من تركيب بوابات الكترونية على المواقف لأحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة بدون تدخل العنصر البشرى، وتركيب "تاندات" بالمواقف لمواجهة حرارة الشمس المرتفعة والأمطار فى موسم الشتاء وتطوير وصيانة دورات المياه بشكل لائق.

وناقش محافظ بنى سويف ملف ساحات الانتظار وانتظام الخدمة، والإجراءات المنفذة لمنع المخالف منها ، واستفسر عن ملف ايرادات الساحات أو أماكن الانتظار القانونية، التى تمت الموافقة عليها من خلال إدارة مجلس المواقف والمرور، مطالبا بتقرير مفصل يتضمن عدد ساحات وأماكن الانتظار على مستوى المحافظة، ووضعها بالنسبة للسيولة المرورية، والإيرادات المحصلة مقابل الخدمة لمراجعتها.

كما ناقش المحافظ الإجراءات المنفذة لمواجهة عشوائية التكاتك المخالفة التى تعيق حركة السير والمرور بمدن المحافظة، حيث تسير بالمخالفة فى المدن ولا تلتزم بخطوط السير القانونية، مطالبا بسرعة حصر دقيق وفعلى لعدد التكاتك وموقفها القانونى، وإجراءات الحد من هذه المشكلة.