رفع ونقل 150 طن من قمامة ومخلفات صلبة بمدينة ببا فى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات ،للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وأشار المحافظ فى بيان صحفى إلى تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة برئاسة هانى جويلي، اليوم السبت، حملة لرفع القمامة و الإشغالات والتعديات بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع ونقل 150 طن من القمامة والمخلفات الصلبة،حيث تم نقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا،وذلك باستخدام سيارات ومعدات الوحدة المحلية والمجالس القروية، و كذلك إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع (التحرير،بورسعيد،المستشفى المركزي،الشيخ يسن ،سعد زغلول ،منطقة عمارات الأوقاف،كوبرى فابريقة ببا) ،والتى شملت "تاندات صاج،كراسى بلاستيك ، طاولات ،عروق خشبية ،أعمدة، لافتات عشوائية بدون ترخيص،تعديات على الأرصفة ، باعة جائلين ، فاترينات" وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية.