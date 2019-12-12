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محافظ الوادى الجديد يبحث الاستعدادات لافتتاح حاضنة المشروعات الصغيرة بدعم إيطالى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:55 م
محافظ الوادى الجديد يبحث الاستعدادات لافتتاح حاضنة المشروعات الصغيرة بدعم إيطالى جانب من اللقاء
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، وفد منظمة التعاون بين الجنوب والجنوب التابع للسفارة الإيطالية بمصر، والذى يزور المحافظة للتنسيق لافتتاح حاضنة المشروعات الصغيرة بحضور السفير الإيطالى خلال شهر يناير المقبل.

 

أكد الزملوط، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على إنشاء وحدة طاقة شمسية لخدمة مصنع الخزف والفخار بالخارجة، وتطوير المعدات الموجودة كمنحة من المؤسسة، وإنشاء موقع إلكترونى لتسويق وترويج المنتجات اليدوية والبيئية، بالإضافة إلى حصر وتسجيل كافة المنتجات التى تشتهر بها المحافظة وتصميم علامة تجارية خاصة بها.

 

وفى سياق آخر، أعلنت الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تنفيذ خطة لتشجير المدارس على مستوى المحافظة، وحملة توعية بالمحميات الطبيعية بالجمهورية والمحافظة.

 

وأكد المهندس محمد رجب، مدير عام الإدارة العامة لشون البيئة بمحافظة الوادى الجديد، الانتهاء من تنفيذ ندوات لطلبة المدارس بإدارة الخارجة التعليمية فى 10 مدارس، لتوعية الجيل الصاعد بالمحميات الطبيعية بالجمهورية بشكل عام، وفى المحافظة بشكل خاص، وبدأ تنظيم الندوات فى 24 نوفمبر الماضى، وانتهت فى 9 ديسمبر الحالى. أضاف أن الإدارة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة برئاسة المهندس حاتم عبد الراضى، نفذت على التوازى مع حملة التوعية بالمحميات الطبيعية حملة لتشجير المدارس من خلال منحة مقدمة من وزارة البيئة لزراعة أشجار مثمرة بالمدارس.


الوادى الجديد

حاضنة المشروعات الصغيرة

السفير الإيطالي بالقاهرة

مشروعات زراعية بالوادى الجديد

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