محافظ الوادى الجديد: دعم 50 % من تكلفة مكافحة سوسة النخيل الحمراء للتخفيف عن المزارعين

كتب فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم دعم جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمبلغ 600 ألف جنيه على أن يتحمل أصحاب المزارع 50 % من تكلفة المكافحة بالإضافة إلى دعم شراء 10 أجهزة حقن لمكافحة السوسة وذلك لتخفيف العبء علي المزارعين .

وأشار الزملوط إلي التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لحماية هذا المحصول الإستراتيجي وزيادة الإنتاجية والنهوض بزراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.

كما وجه محافظ الوادى الجديد بنقل تجربة إحدي الشركات الإستثمارية الزراعية بمركز الفرافرة، فى مجال المكينة الزراعية من خلال تدعيم صندوق إستصلاح الأراضي بالمحافظة بمعدات وآلات حديثة وكباشات نقل النخيل للإستعانة بها في مشروعات الظهير الزراعي وخاصة تلك التى تقع بعيداً عن تغطية الكهرباء كما وجه بفتح مركزي صيانة لهذه المعدات بكل من الخارجة والفرافرة.