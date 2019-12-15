سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: دعم 50 % من تكلفة مكافحة سوسة النخيل الحمراء للتخفيف عن المزارعين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:37 م
محافظ الوادى الجديد: دعم 50 % من تكلفة مكافحة سوسة النخيل الحمراء للتخفيف عن المزارعين سوسة النخيل - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم دعم جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمبلغ 600 ألف جنيه على أن يتحمل أصحاب المزارع 50 % من تكلفة المكافحة بالإضافة إلى دعم شراء 10 أجهزة حقن لمكافحة السوسة وذلك لتخفيف العبء علي المزارعين .

وأشار الزملوط إلي التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لحماية هذا المحصول الإستراتيجي وزيادة الإنتاجية والنهوض بزراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.

 كما وجه محافظ الوادى الجديد بنقل تجربة إحدي الشركات الإستثمارية الزراعية بمركز الفرافرة، فى مجال المكينة الزراعية من خلال تدعيم صندوق إستصلاح الأراضي بالمحافظة بمعدات وآلات حديثة وكباشات نقل النخيل للإستعانة بها في مشروعات الظهير الزراعي وخاصة تلك التى تقع بعيداً عن تغطية الكهرباء كما وجه بفتح مركزي صيانة لهذه المعدات بكل من الخارجة والفرافرة.

 

FB_IMG_1576408451791

FB_IMG_1576408451791

 


الوادى الجديد

نخيل الوادي الجديد

سوسة النخيل الحمراء

استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زراعة الوادى الجديد تستكمل التدريب على مكافحة سوسة النخيل بجهاز الحقن.. صور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:23 م

زراعة الوادى الجديد: تشكيل 3 فرق لمقاومة سوسة النخيل الحمراء بمركز الخارجة

السبت، 07 ديسمبر 2019 04:56 م

"الزراعة" تحدد 8 توصيات لأساليب الرى والتسميد ومكافحة سوسة النخيل

الخميس، 05 ديسمبر 2019 04:00 ص

ابتكار جديد للتصدى لهجوم سوسة النخيل الحمراء.. باحث مصرى ينجح فى تطوير جهاز يدوى لحقن الأشجار بمبيد مخفف يقتل الحشرة دون الإضرار بالنبات.. والزراعة تعمم التجربة وتستعين بالمبتكر لشرح طريقة التشغيل.. صور وفيديو

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 10:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة